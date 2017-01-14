韓女迷姦案 1人下車、2人疑遭侵害

韓國女學生遭迷姦案有新發展，據3女描述，前天從西門町搭計程車前往士林夜市，過程中疑似喝下對方提供的養樂多，結果開始意識模糊，抵達夜市時，其中2人非常不舒服，僅其中1人下車逛街，色狼司機疑似就將2人載到附近偏僻小巷，接著對她們上下其手，被害人甚至懷疑遭脫褲性侵，約1小時後逛街的女生回來，司機若無其事，再將3人送回西門町。

3女昨天討論此事，越想越覺得奇怪，認為喝了養樂多才會身體不適，但因頭腦昏沉意識不清，無法詳細記起事發經過，但最後還是決定報案，警方今天中午先帶3人前往醫院驗傷，隨後進行筆錄製作，被害人今晚也將前往士林地檢署，接受檢察官進一步訊問，士林分局警方也根據被害人提供的司機資料，追查這名涉案司機的下落。

(中時)