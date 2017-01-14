SBL》返台首役吞敗 貝倫：我必須更好！

貝倫重新回到富邦勇士效力首戰拿下15分、8籃板。(中華籃協提供)

從美國抵台不到3天時間，貝倫14日重披富邦勇士球衣上場，上場29分鐘，拿15分、8籃板，勇士卻以77比91輸給台北達欣，貝倫說：「真的很興奮重新回到台灣打球，只是我還受時差影響，體能狀況還沒調回，但我必須更好。」

被找來取代李恩的貝倫，上季幫助富邦闖進季後賽次輪，且拿年度最佳洋將獎項後，轉往日本職籃B-League打球，卻因小腿受傷慘遭釋出，如今隨著傷勢復原，貝倫也跟勇士重簽合約，且於周三抵台開始投入球隊訓練。

「重新回到富邦，看到不少熟悉的好隊友，也有一些新面孔，我當前最大目標還是調整體能，畢竟我才來3天，」貝倫說，「今天這場比賽首節就分出勝負，我們給自己挖了難以彌補的大洞，下場比賽我們都必須變得更好才行。」

貝倫也分享自己跟達欣「印度姚明」布拉之間的小故事，「其實我們兩年前同在美國發展聯盟打球，當時他待在專跑快攻的球隊，所以速度慢的他，幾乎都拿不到球，如今來到台灣打球，他才找到自己一片天。」

到底該怎麼對付布拉？貝倫表示，就是必須保持進攻心態，持續跟布拉進行身體對抗，然後與隊友合作包夾，利用不斷快速跑動，讓高大的布拉感覺疲累，自然就有機會擊敗他所效力的達欣。

14日勇士場上表現也很搶眼的球員是華裔前鋒包提傑，生涯首次先發的他，拿下6分全靠灌籃，展現他驚人爆發力，「先發感覺很棒，也讓我容易專注，且抓住球賽節奏，可是無論打先發或替補，我都會努力拚鬥。」

包提傑即將參加21日SBL明星賽的灌籃大賽，問他14日是否在場上提前測試身手，他說：「有一點這種意味吧，可別小看我，我在大學拿過灌籃大賽冠軍，為了下周灌籃大賽，我也會準備一些花俏的動作，請大家期待。」

(中時電子報)