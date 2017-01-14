SBL》返台首役吞敗 貝倫：我必須更好！
從美國抵台不到3天時間，貝倫14日重披富邦勇士球衣上場，上場29分鐘，拿15分、8籃板，勇士卻以77比91輸給台北達欣，貝倫說：「真的很興奮重新回到台灣打球，只是我還受時差影響，體能狀況還沒調回，但我必須更好。」
被找來取代李恩的貝倫，上季幫助富邦闖進季後賽次輪，且拿年度最佳洋將獎項後，轉往日本職籃B-League打球，卻因小腿受傷慘遭釋出，如今隨著傷勢復原，貝倫也跟勇士重簽合約，且於周三抵台開始投入球隊訓練。
「重新回到富邦，看到不少熟悉的好隊友，也有一些新面孔，我當前最大目標還是調整體能，畢竟我才來3天，」貝倫說，「今天這場比賽首節就分出勝負，我們給自己挖了難以彌補的大洞，下場比賽我們都必須變得更好才行。」
貝倫也分享自己跟達欣「印度姚明」布拉之間的小故事，「其實我們兩年前同在美國發展聯盟打球，當時他待在專跑快攻的球隊，所以速度慢的他，幾乎都拿不到球，如今來到台灣打球，他才找到自己一片天。」
到底該怎麼對付布拉？貝倫表示，就是必須保持進攻心態，持續跟布拉進行身體對抗，然後與隊友合作包夾，利用不斷快速跑動，讓高大的布拉感覺疲累，自然就有機會擊敗他所效力的達欣。
14日勇士場上表現也很搶眼的球員是華裔前鋒包提傑，生涯首次先發的他，拿下6分全靠灌籃，展現他驚人爆發力，「先發感覺很棒，也讓我容易專注，且抓住球賽節奏，可是無論打先發或替補，我都會努力拚鬥。」
包提傑即將參加21日SBL明星賽的灌籃大賽，問他14日是否在場上提前測試身手，他說：「有一點這種意味吧，可別小看我，我在大學拿過灌籃大賽冠軍，為了下周灌籃大賽，我也會準備一些花俏的動作，請大家期待。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。