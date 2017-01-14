阿凡達女星：好萊塢霸凌川普
在崇尚自由聞名的好萊塢，這種觀點不常聽到，但科幻片女王柔伊莎達娜（Zoe Saldana）卻直言不諱，批評美國演藝圈霸凌粗魯的美國總統當選人川普。
法新社和法國24台（France 24）網站報導，曾飾演「星際爭霸戰：浩瀚無垠」（Star Trek Beyond）、「阿凡達」（Avatar）和「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）等電影的女演員柔伊莎達娜認為，總統大選期間加諸川普身上的侮辱，是讓不少美國中產階級倒盡胃口的原因。柔伊莎達娜本身並不是川普的支持者。
38歲的柔伊莎達娜提到川普時說道：「我們變得貢高、我慢，我們也成了霸凌者。」川普常因霸凌舉止而被批評，像是嘲笑有身障的記者。
「我們因為一個人做錯很多事而把矛頭指向他...這讓很大一群美國人心生同情，這些美國人為他感到難過，相信他的承諾。」
柔伊莎達娜的剖析，呼應了在夏威夷出生的澳洲籍女星妮可基嫚（Nicole Kidman）本週在英國廣播公司（BBC）節目中所說，美國人支持川普的時候到了。川普即將在1月20日宣誓就職。
妮可基嫚說：「我只想說，現在他當選，而我們身處同一國家，不管誰當選總統都應該支持，這是一國根基之所在。然而情況就是這樣。他當選了。我們出發吧。」1060114
(中央社)
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