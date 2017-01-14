關懷獨居長輩 竹市府提前辦桌圍爐

農曆春節前夕，為關懷獨居老人，新竹市政府今天舉辦「關懷獨居老人圍爐聚餐活動」，讓獨居長輩們提前感受到溫暖年節氣氛。

竹市府表示，農曆年節將至，期盼透過圍爐聚餐，太鼓、香山社區兒童律動、魔術、音樂饗宴節目表演，以及免費舒壓服務、摸彩等活動，讓長輩們歡喜「呷百二」，溫暖好過年。

竹市長林智堅表示，市府關懷及照顧獨居長輩，結合12個民間單位及200多位志工伙伴，一年365天不間斷守護獨居長者，針對不同服務需求，提供必要的協助與服務，讓長輩們感受社會溫暖。

市府社會處指出，今天參與的92歲陳述武奶奶，是社服中心志工葉裕珠10年前開始關懷，當時陳奶奶眼神中有著數不盡孤獨，經過一段時間的相處，兩人從陌生到了解，漸漸成為可信賴的朋友，現在的陳奶奶因為有這個志工好朋友，生活充滿活力。

擔任志工已19年的葉裕珠表示，服務長輩就像對待自己的爺爺和奶奶那樣，其實老人要的不多，需要的是陪伴和傾聽，後來就發現他們很可愛，一絲溫暖、愛心、關心、耐心，就能看到他們的笑容和滿足。

社會處表示，市府對獨居長輩除了結合民間團體，提供電話問安、關懷訪視及家事等服務，甚至免費房屋修繕，也針對獨居風險性高的長輩，由專責社工介入服務，意外風險高的長輩，提供24小時緊急救援系統，降低長者獨居的意外風險，建立獨居長者安全防護網。1060114

(中央社)