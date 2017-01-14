韓女疑遭運將下藥性侵 北市婦幼隊調查

3名來台自助旅遊的韓國女學生透過臉書指控，疑遭台灣計程車司機下藥性侵；台北市警察局婦幼警察隊表示，會按照相關程序積極偵辦。

媒體報導，這3名韓國女學生來台進行5天4夜的旅遊，前天晚上7時許，從台北市萬華區包計程車，要司機載她們去熱門觀光景點士林夜市；不過，她們喝下養樂多後，其中2人的記憶全沒了，另1名女學生依稀記得，襯褲和絲襪在計程車內被人強制脫掉，然後她一直抵抗。

3名韓國女學生事後向警方報案，現由婦幼隊受理案件，積極調查中。1060114

(中央社)