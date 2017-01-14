西安發現2700年鱷魚骨板小麥顆粒

陝西省考古研究院日前表示，鎬京考古隊2016年對西周都城—鎬京遺址進行系列考古調查與發掘，首次出土了距今約2700多年的鱷魚骨板和保存較好的碳化小麥顆粒。

綜合新華社、央視網、騰訊網等陸媒報導，鎬京遺址是西周王朝記載的都城所在地，是大陸國家級重點文物保護單位。

報導提到，2016年的考古發掘工作主要在花園村東地點進行，發掘面積1200平方公尺，發掘清理灰坑102座、墓葬10座、水井4眼、陶窯2座、房址1座，出土陶器、銅器、石器、骨器、蚌器、角器等各類器物200餘件。

主持考古發掘的陝西省考古研究院研究員岳連建說，讓人意外的是，在這次發掘的灰坑中出土了12塊鱷魚骨板，並發現數量較多、保存較好的碳化小麥顆粒，這在西周都城遺址中都屬於首次發現，對研究西周時期的小麥品種、動物考古及城市佈局和未來保護等，均具有十分重要的學術價值。

他表示，2016年度在當地發現的灰坑數量較多，形制有圓形、橢圓形、長方形及不規則形等。其中有的形制規整，壁面及地面平整光滑，應為儲藏物品的窖穴；有的形制較大，坑邊較為整齊的長方形坑，可能為廢棄的半地穴式房子。至於新發現的墓葬之中，有形制較大的豎穴土壙木槨墓，還有僅能容身沒有任何隨葬品的小型墓葬。

同時，考古人員還有一系列新發現，譬如生活用水井，其形制為長方形，深度7至8公尺；形制為圓形豎穴式的陶窯，由火門、火塘、窯篦、火眼、窯室組成，其中的一座陶窯保存基本完整，窯室壁面已燒成青灰色。

岳連建表示，除長方形半地穴式房址面積較大之外，這次考古發掘出土遺物也較為豐富。其中陶器有鬲、罐、豆、盂、簋、甗等，多為西周中晚期器物，少數陶器年代可至西周早期；銅器有鼎、戈、車馬器等。

經統計，這次出土文物中小件器物達190餘件，其中以骨笄、骨鏃、陶球數量為多，另有陶網墜、鹿角器、蚌刀、石斧、礪石、銅鏃、銅錐、銅削刀等，為研究其時人們的日常生活提供了新資料。1060114

(中央社)