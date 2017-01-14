濃濃懷舊風 台北年貨大街下午湧人潮

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2017台北年貨大街13日開跑，今天是首個周六。（台北市商業處提供）

2017台北年貨大街13日開跑，逢周末都有演出。而今天正好是首個周六，下午雨停後湧入不少人潮。（台北市商業處提供）

2017台北年貨大街13日開跑，今天是首個周六，雖然上午有雨，但下午雨勢漸歇後，就湧入人潮。台北市商業處表示，即日起至26日在迪化街商圈有一系列年節體驗活動，包括1920年代復古街景、「穿越大稻埕」年藝表演、扮裝拍照體驗等。

今年台北年貨大街以「分享年味.心團圓」為主題，活動有四大亮點。主辦單位偕同在地15間店家打造「大稻埕南北貨商行」，呈現過去在地店屋陳列樣式及人民生活樣貌，懷舊氛圍濃厚，另外還可以體驗手作賀年卡。

為了讓國外旅客、長住台灣的外國人士也能感受年味，商業處自2015年開始也招募200家友善店家，提供英、日、韓文、無線網路、無障礙、行動裝置充電、廁所等15種友善服務。此外，200家店家除於1月底已標示完成，6月還會完成台北友善地圖4種語言版本並上線，另將舉辦英、日、韓3場大稻埕年味小旅行。

這次年貨大街也邀請街頭藝人化身六大神明，包括城隍爺、月下老人、註生娘娘、神農氏、魁星爺、廖添丁，周末期間會在當地與民眾互動；最後，永樂廣場也設置大型拍照體驗區，提供10套復古服飾讓民眾換裝體驗。

除了「官方」活動，在地百年糕餅店李亭香今天下午也舉辦新年音樂會，和曾經赴愛丁堡藝穗節演出的「剴韻坊」合作。

台北迪化商圈發展促進會理事長吳榮河表示，早上下雨沒有人來逛，但下午雨停後整條街都是人，若明天天氣好，可望突破10萬人。他指出，今年迪化街東西都沒漲價，不像外面進口商還沒過年就開始調整價格，建議民眾可以來撿便宜，「買什麼都划算」，他預估今年買氣應該會與往年持平。

(中時)