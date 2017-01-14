陸App空氣品質指數破5百 竟遭整改
每到冬季，霧霾總是容易引起中國大陸民憤，也對大陸政府造成壓力。日前，大陸一個空氣品質監測App收到某省環保局發來的「整改通知」，要求空氣品質指數（AQI）最高只能顯示500。
德國之聲中文網報導，2011年上市的「在意空氣」是一個實時播報空氣品質、花粉以及天氣數據的手機應用程式（App）。
創辦人之一王均表示，按照大陸「環境空氣質量指數（AQI）技術規定」，凡是AQI指數超過500的情況，一律只能顯示為500。
「在意空氣」原本顯示的數據上限也是500，但3日開始，中國很多城市、監測站的AQI紛紛爆表，「在意空氣」收到許多用戶建議，要求取消500上限，顯示確實的AQI數據。
「在意空氣」因此做出調整，顯示空氣品質指數的實際數據，但「在這樣進行調整過了一天之後，我們就接到某省級環保部門的電話」。
雖然拒絕透露具體是哪個機構下達的整改要求，但是王均表示，「在意空氣」將遵守規定，將App可以顯示的AQI指數上限設定回500。「其實一年中真正會超過500的天數也很少」。
另一位創始人張斌11日也在新浪微博上簡述被要求整改的過程，表示此事已經「告一段落」。他寫道：「根據以往多次我們與環保部門的溝通來看，對方對我們的要求基本上都是保證發布的數據與官方一致，保證發布數據的時效性」。
目前張斌的微博已經關閉了評論功能，但一些在關閉之前發表的評論充滿諷刺意味。一名網友簡短地評價：「這很我國」，也有人說，「你國不解決問題，只解決提出問題的人」。1060114
(中央社)
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