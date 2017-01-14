桃捷徵才逾萬人報考 錄取率僅2%

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(中央社記者邱俊欽桃園14日電）機場捷運預計在農曆春節後開通，而桃園捷運公司今天舉行招募新人考試中，共有1萬696人到考，錄取率僅約為2%，其中博士學歷約13人、碩士學歷高達千人。

桃園捷運公司表示，桃捷今天舉行招募新人筆試，原有1萬2380人報考中，共有1萬696人到考，爭取210個職缺，錄取率僅有2%。

雖然桃園地區今天天氣冷颼颼，但想進入桃捷公司上班的情形卻是「強強滾」；分別位於開南大學、大園國際高中、桃園農工、成功工商等4個考場的周邊交通，更呈現壅塞狀況。

桃捷公司為了考試公平性及防止舞弊，比照國家級考試規格，向國家通訊傳播委員會申請出動兩輛電波偵測車巡迴四地考場。考試委員昨天進入圍場各出5套考題，再以抽籤隨機從中抽出一套，送交印刷。

桃捷公司董事長劉坤億、總經理陳凱凌巡視各考場並感謝社會大眾對桃園捷運的肯定與認同。今天筆試結束後，明天公告通過第一階段筆試的名單，19日進行第二階段的口試，25日放榜，錄取210人。

桃捷公司表示，這次報名應試的考生學歷中，有13人具有博士學歷、碩士學歷1083人。1060114

(中央社)