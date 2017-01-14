林磐聳60藝術展 中市惠中寺展出

台中市惠中寺佛光緣美術館舉辦林磐聳教授（右）「點滴 自在-60藝術展」，展出以「台灣」為主題的一系列作品。（張妍溱攝）

林磐聳教授（右）致贈「循環不已‧生機無限」及「永結同心」2幅經典作品予佛光緣美術館台中館作為典藏。（張妍溱攝）

被譽為「台灣設計界導師」的亞洲大學視覺傳達設計學系講座教授林磐聳今天在台中市惠中寺佛光緣美術館舉辦「點滴‧自在–60藝術展」，展出以「台灣」為主題的一系列作品，另「台灣家書」共1232張行旅世界各地的明信片創作以懸掛方式陳設於美術館大廳，感受其強大的創作能量。

採針筆、簽字筆和毛筆等工具以點畫技法，呈現台灣獨特風貌；「看見台灣」系列，皆以台灣島形狀為作品外緣，內部千變萬化，有山水、花卉、山川、雲霧等，寓意「台灣無所不在、只要有心就能看見台灣。」

林磐聳表示，不管每個人對台灣的印象是什麼，但台灣畢竟是自己的家鄉，只要有心、用心，都能看見自己心中的台灣。展出的每一件作品，充滿他愛台灣的豐富情感，將台灣變成獨特的視覺符號，在台灣的圖像中填入花草、人物、高山流水，眼中任何的物像都可以化作台灣的圖像。

林磐聳也特別推薦作品「台灣家書」，他指出，自己喜愛旅行，去過30幾個國家，每次一定在當地寄明信片回台灣，是時間與景物的記錄。尤其搭上計程車，拿筆快速點畫司機的側臉像，深感「同船共渡」就是難得的緣分。

現場他並致贈「循環不已‧生機無限」及「永結同心」2幅經典作品予佛光緣美術館台中館作為典藏。覺居法師表示，這次展覽中的每一件作品都充滿林磐聳愛台灣的豐富情感，別具生活禪，未來將邀他為新惠中寺的主視覺操刀，大家一起愛台灣，為台灣努力。

「點滴‧自在–60藝術展」共展出林磐聳教授水墨藝術類作品約61件，另「台灣家書」共1232張明信片創作於美術館一樓大廳展出，展期從即日起至3月5日止，現場並提供民眾手寫「家書」掛上祈願樹活動，洋溢幸福溫暖。

(中時)