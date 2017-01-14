電動巴士產業聯合尾牙 捷順交通豐原停車場啟用

電動巴士產業舉辦聯合尾牙餐會，能海電能董事長范弘銓（右起）、凱勝綠能董事長陳怡仁、集團總裁陳瑋仁、路得寶集團董事長李道豪、捷順交通董事長郭修祥、阿里山客運董事長林純如等人，共同舉杯感謝員工。（王文吉攝）

捷順交通採購30輛凱勝電動巴士K9車款，投入台中市公車路線營運，為全台電動巴士車隊規模最大的客運公司。（王文吉攝）

台中市區有3線公車由捷順的「布丁狗」彩繪電動巴士提供服務。（王文吉攝）

凱勝綠能另研發電動小客車E6車型，將投入小客車租賃及計程車市場。（王文吉攝）

擁有全台最大電動巴士車隊的捷順交通今日中午在台中市豐原區舉辦停車調度中心啟用典禮，並席開40桌與凱勝綠能科技、路得寶集團、能海電能集團合辦尾牙餐會；捷順也特別出動3輛電動巴士接駁貴賓到場，包括台中市交通局長王義川、市議員陳世凱等人，都均給予高度肯定。

「業績長紅，賺大錢！」捷順交通董事長郭修祥、路得寶董事長李道豪、能海電能董事長范弘銓以及凱勝綠能總裁陳瑋仁、董事長陳怡仁共同舉杯，感謝員工們投入電動車產業。郭修祥表示「我們是全台首間全電動公車的客運公司，擁有對地球最友善的綠色大眾運輸工具，多多搭乘可減少空汙產生。」

陳瑋仁開心表示，今年很感謝貴人、股東支持，希望2017年滿足全台灣客運業，把柴油車徹底換掉。陳怡仁也感謝員工努力，他說，去年凱勝交出漂亮成績單，累計共交車86台，來年嘉義新廠、E6小客車租賃更需要同仁打拼。

台中市交通局長王義川感謝凱勝、捷順兩家公司，他表示，目前台中市有52輛電動巴士，已超越桃園，成為全台最多電動公車的縣市；他還自爆，曾在市議會承諾「電動公車要達到100台」，現還有48輛缺口，相信凱勝、捷順會幫忙達標，為台中市的綠能運輸努力。

捷順交通為新成立的公車業者，去年向凱勝綠能科技採購30輛電動巴士，投入台中市區公車營運。營運部經理王博仁表示，車輛調度中心設在豐原區大富路，鄰近國1豐原交流道，可迅速指揮調撥，近2000坪土地可容納50輛大巴停放，設置保養、換油、充電等機電設備。

王博仁還說，捷順團隊曾評估過同業引進的電動公車，發現電池續航力較差，每來回兩趟就要充電，向凱勝採購的車輛充1次電可使用一整天，造價雖高，但僅需更換機油、剎車油，不用像柴油車要更換5油3水，保養費用較省。

凱勝表示，該公司電動巴士K9車款的電池續航力可達250公里，遠勝一般電動巴士的150公里，實測自苗栗出廠經北台灣，走蘇花公路抵花蓮東華大學，還能保有45%電力，至於馬力則和一般柴油公車相當；自2014年上市以來，除國內訂單快速成長，海外亦有多國業者接洽，均表達希望儘速引進凱勝電動巴士的意願。

據了解，凱勝電動巴士K9車款經3年研發，於2014年量產上市，至去年底為止，共交車86台，其中最大客戶為捷順交通，一口氣採購30台，投入台中市公車路線營運，成為全台電動巴士車隊規模最大的客運公司。

(中時)