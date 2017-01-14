紅羽土雞染流感 雲林撲殺近1萬6000隻
雲林縣一處紅羽土雞場驗出感染H5型禽流感，今天撲殺1萬5917隻雞。縣府表示，今年才剛開始，2週內就發生6禽場染禽流感，疫情值得注意。
雲林縣動植物防疫所表示，11日接獲麥寮鄉倪姓飼主通報，指場內紅羽土雞不明原因大量死亡，由防疫所派員到場進行移動管制，並採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗。
初篩檢驗報告昨天傍晚出爐，結果呈H5抗原陽性反應，防疫所今天執行撲殺清場作業，共撲殺1萬5917隻紅羽土雞（9週齡），並針對場內外及周邊進行清潔消毒及生石灰撒布作業。
縣府表示，雲林縣歷經民國104年禽流感肆虐，全年共撲殺462場禽場；105年疫情趨緩，整年零星感染9場。今年才剛開始，不到半個月就撲殺6禽場，可見疫情不平靜，值得注意。
防疫所指出，近日大陸冷氣團南下，不僅氣溫驟降，且有雨勢，籲請養禽業者提高警覺，除了自主觀察場內禽隻健康情形、落實生物安全措施外，也須針對禽場內外加強消毒。
禽場飼主如果發現飼養的家禽，因不明原因大量死亡，或出現眼瞼腫大、呼吸有囉音、腳脛潮紅、扭頸、滑水等神經症狀，請務必於24小時內通報，以防禽流感疫情擴散。1060114
(中央社)
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