揮毫贈春聯繪燈籠 朱立倫祝福積善積福

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新北市客家文化園區「金雞初啼送春聯」，今天吸引民眾爭相索取，書法家揮毫墨寶，提前感受年節氣氛。新北市長朱立倫在另一場彩繪燈籠，祝福「積善積福」。

市府客家事務局「106年金雞初啼送春聯」活動，今天有6名書法家現場揮毫送春聯，索取到春聯的民眾高興地表示，今年一整年肯定順心如意。

另外，百人畫金雞活動，也讓參與民眾有機會使用金墨，親自勾勒出代表屬於自己的金雞，並有新年財源廣進意涵，為自己與親友祈福集財。

新莊區公所今天也舉辦「迎新年慶元宵」系列活動，在新莊文化藝術中心廣場上「千人彩繪，創意燈籠」，朱立倫與民眾互動，在彩繪燈籠上題字，為即將來臨的春節，增添年味。

新莊的活動，除邀請藝術家彩繪主題燈籠，新莊區公所也提供千個素面燈籠供民眾彩繪，並邀工藝名師教作剪春、年畫拓印、紅包袋DIY等，讓民眾體驗自製紅包與春聯等傳統藝品。1060114

(中央社)