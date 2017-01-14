台灣媽跨海赴星 搶攻撈魚生必殺技

台灣媽媽邱薇弘（中）腦筋動得快，將廚房好幫手刨絲刀跨海新南向，傾囊相授星國媽媽DIY必殺技，頃刻間刨出紅白蘿蔔絲的魚生基本配料，生意超紅火。中央社記者黃自強新加坡攝 106年1月14日

撈魚生是新加坡春節家戶必備習俗，台灣媽媽腦筋動得快，將廚房好幫手刨絲刀跨海展售，傾囊相授星國媽媽DIY必殺技，頃刻間刨出紅白蘿蔔絲的魚生基本配料，生意超紅火。

新加坡牛車水年貨大街，是星國每逢春節前的重要市集，不僅有盛大的點燈儀式，這裡的南北乾貨種類齊全，總是吸引華人地區搶攤銷售各式年貨。

台灣旅人如果走進年貨大街，總是能發現熟悉的台灣花生、年糕、柑橘等年貨現身年貨大街市集。

不過，今年牛車水年貨大街市集很特別，一名台灣媽媽邱薇弘極具「阿甘」精神，雖無法用英文和逛市集的星國人和外國旅客溝通，仍有如神助般透過俐落的台灣夜市叫賣口吻，以及超親切的國台語雙聲帶，讓即便是外國旅人也駐足圍觀，看看這位台灣媽媽到底是在賣什麼。

從台灣夜市擺攤起家的邱薇弘，跑遍台灣各大夜市，身經百戰，也從中累積無數的銷售技法，她今年決定跨海到星國搶攻台灣媽媽的廚房好幫手削皮刀、刨絲器、捲花器市場，沒想到業績強強滾。

邱薇弘看準撈魚生是新加坡春節家戶必備習俗，由於新加坡餐廳大多數的魚生多使用白蘿蔔絲、紅蘿蔔絲、酸柑醬、柚子、魚肉等配料組合而成，即便「撈魚生」配料或因福建或潮汕特色各有千秋，白蘿蔔絲、紅蘿蔔絲仍是最重要的基本款。

因此，如能自行DIY即能輕易做出便宜又衛生的紅白蘿蔔絲配料，不必上餐館人擠人。

邱薇弘的方式果然奏效，讓小兵也能立大功，即使英文不通，但她親自操作示範，讓小小攤位前人潮不斷，除了華人社群之外，甚至不乏印度、馬來社群及外國旅人購買這個小玩意，試試DIY撈魚生配料。1060114

(中央社)