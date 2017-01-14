機械油抹包子皮？ 業者拿檢驗報告自清

蔡姓業者拿出SGS、MSDS、NSF檢驗報告自清。（葉書宏攝）

蔡姓業者拿出SGS、MSDS、NSF檢驗報告自清。（葉書宏攝）

「珍典食品有限公司」外觀。（葉書宏攝）

「珍典食品有限公司」遭離職員工檢舉，涉嫌使用食品機械潤滑油於包子等產品製作過程，相關單位前往稽查，在釐清安全疑慮前，暫停作業及停止販售，封存產品約412公斤。蔡姓業者今（14日）拿出3份檢驗報告自清，使用的油品為礦物型潤滑油對人體無害。

位於新北市中和區的「珍典食品有限公司」遭離職員工日前在臉書社團爆料，公司將機械用油直接塗抹在包子、小籠包、豆沙包、芋泥包上防止沾黏，但正確用法應該使用食用沙拉油，且機械油油桶上已標示「非動物性油品，禁止用於食品添加物」。

食藥署、新北市衛生局稽查時，負責人說明先前為防止麵團沾黏，曾使用一款WHITE-OIL P-350」食品機械潤滑油於製造機具之刷毛上，現場已經改正使用大豆沙拉油。

蔡姓業者出面回應，礦物型潤滑油都是用在機器刀械，避免成品沾黏，若刀械沒有保養產生鐵鏽，對於人體才是有害的，已經成形的產品不會再塗抹。

他強調，中式麵團都是水加麵粉，礦物型潤滑油1公升要價60元，市面上販售沙拉油1公升約33元，不可能捨棄便宜的沙拉油改用礦物型潤滑油。

蔡姓業者拿出SGS、MSDS、NSF檢驗報告自清，他表示，食入礦物型潤滑油對人體無害，衛生局規定禁止塗抹是「大量」的標準，產品上僅有微量合乎規定，將待產品送驗結果出爐，不排除對爆料者提告、求償，若油品有問題將向供應商求償。

(中時)