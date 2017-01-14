綠封殺核廢遷出蘭嶼 原民失望

今（2017）年1月11日電業法修正案，民主進步黨封殺核廢料場遷出蘭嶼的提案。圖為2012年10月25日民進黨立委鄭麗君（左二起）、林淑芬舉行記者會，認為蘭嶼核廢料檢整作業具有瑕疵。（圖／本報資料照片）

立法院於1月11日三讀電業法修正條文，國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉提案，要求在民國110年將核廢料場遷出蘭嶼，不過在民主進步黨人數優勢下，未獲通過，蘭嶼民眾聽到消息，表示相當失落。

國民黨原住民立委廖國棟表示，「台東縣蘭嶼貯存場核廢料遷移時程延宕許久，國棟日前提出《電業法》修正草案，要求政府於2021年以前，將蘭嶼核廢料全數遷出台東縣，但是立法院今日進行臨時會，沒想到，民進黨團卻背棄訴求非核家園的蔡英文總統主張，拒絕通過電業法95條修法，讓核廢料離開蘭嶼島上。對此，國棟真的感到很遺憾，國棟已經盡力了！」

國民黨原住民立委孔文吉也表示，1月11日上午「朝野黨團進行電業法第95條修正動議協商，要求政府應於110年以前將原住民族地區現所貯放之低放射性廢棄物清除完竣，就是指蘭嶼鄕核廢料應全部清除一案，民進黨對此仍有反對意見，深感遺憾！」

民進黨立委管碧玲則表示，「除了抱歉，還是抱歉！我們非常抱歉！」，「今天我們必須投票反對這個條文，必須反對110年清除蘭嶼核廢料的條文，我們的內心也十分痛苦，可是我們可以狠心地對蘭嶼同胞說謊嗎。」

民進黨立委黃偉哲說，「今天我上來發言，心裏其實是對原住民帶著愧疚的，…不管藍的執政、綠的執政，不管有沒有做過努力，我覺得是有做過努力，但就是沒有辦法解決。」

根據原住民電視台12日報導，原民會族群專任委員希婻‧瑪飛洑表示，「對我們來講是相當相當地失落，打擊還滿大的。」「有很多民進黨人士說，因為做不到，所以只能說抱歉，那可不可以公開透明說，做不到的原因是什麼？我們族人想知道，為什麼做不到？做不到的理由，用這個理由來說服我的族人。」

(中時電子報)