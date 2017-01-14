年關近 中市消防局防火防災擴大宣導

台中市消防局今天在東協廣場舉辦119擴大防火防災宣導暨演練活動，市長林佳龍（右4）出席頒獎表揚優秀消防及義消人員。（張妍溱攝）

春節前夕，台中市消防局今天上午在東協廣場舉辦119擴大防火防災宣導暨演練活動，搭配東協廣場大樓，自衛消防編組演練逼真，市長林佳龍出席頒獎表揚優秀的消防及服務滿35年及40年的義勇消防人員感謝狀，現場還有可愛消防寶可夢小朋友遴選，場面活潑熱鬧。

「防火救火從個人開始做起！」林佳龍呼籲，個人與社區平日落實防災工作，才能在災害發生時降低生命財產損失，年關將近，也請民眾提高警覺，注意各項用火用電安全，快快樂樂迎接新年。

林佳龍表示，消防人員為守護民眾安全，冒險犯難，有剛強也有溫柔一面，除了表揚義消楷模及救災志工，以輕鬆方式展現消防同仁嶄新制服，他相信這就是一個最好的宣導，吸引民眾投入義消、婦女防火宣導隊等消防行列。

消防局指出，歲末寒冬之際，民眾用火用電機會增加，為了減少災害發生，實際讓民眾學習如何自救救人，並提醒民眾平日落實防災工作，才能在災害發生時降低損失。

(中時)