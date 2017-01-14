戰略及安全利益重大 日澳攜手挽救TPP
日本首相安倍晉三今天表示，日本和澳洲將攜手努力，以確保跨太平洋夥伴協定（TPP）付諸實施；但他並未提到美國方面的強烈反對態度。
安倍在與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）會談後，率先談到太平洋周邊12國參與的這項貿易協定。日本國會上月已批准此一協定。
安倍告訴記者：「我們一致認為，我們應向全世界再次展現自由貿易的重要性。」
「我們證實，我們將協調合作，以使跨太平洋夥伴協定早日實施。」
稍後安倍與滕博爾發表聯合聲明，「強調實施跨太平洋夥伴協定仍是不可或缺的當務之急，因為這具有重大的經濟及戰略利益」。
滕博爾指出：「對我們兩國而言，美國仍我們戰略與安全協議的基石。」
「我們將與美國即將就職的政府密切合作，正如我們一向的作法，以促進本地區的利益及我們共同的目標。」
滕博爾先前在接受日本放送協會（NHK）電視訪問時說，澳洲將向美國新政府「推薦」跨太平洋夥伴協定。
美國總統當選人川普一再反對這項協定，指其對美國、尤其對美國的就業機會不利，使這項協定的前途堪憂。1060114
(中央社)
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