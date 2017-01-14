四大運動品牌專賣店 跨海進駐金門

4大知名運動品牌跨海金門，在風獅爺商店街成立品牌專賣店，今天開幕。金門鄉親與廈門觀光客今後只要到風獅爺商店街，就可買到與世界同步最新最多款式球鞋及單品。

4大運動品牌聯合開幕典禮下午舉行，金門縣副縣長吳成典、台開集團董事長邱復生、3大運動品牌經理張淑琴、左大慶、梁普祥等多位貴賓出席。

吳成典表示，金門不僅與廈門互動頻繁，更與大陸海西四省江西、福建、浙江、廣東有進一步的交流，從團體旅遊延伸到家族旅遊，讓兩岸互動更加緊密，也實現金廈一日遊生活圈。

邱復生說，台開集團金門風獅爺商店街已成為「金廈離島批發量販中心」，歡迎中國大陸廠、台灣廠商到金門，以風獅爺商店街為中心，在金門賣大陸的產品，也批發台灣與國外商品到大陸，共同量販銷售；雙方利用金門免稅加上大陸約1~2成稅制價差的利基，加速金廈離島批發量販成效，也使金廈一日生活圈達到實質商務交流與貨暢其流的真正意涵。

Nike、NewBalance、PUMA、CONVERSE 4大運動品牌在金門風獅爺開幕，適逢2017金門馬拉松舉行中，風獅爺商店街表示，開幕期間舉辦特惠折扣，搭配消費滿額贈品活動。1060114

(中央社)