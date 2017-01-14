七旬翁登古道 腳踝扭傷拒送醫

我要評比

70歲謝姓男子下午在阿里山特富野古道扭傷腳踝，由同行友人向嘉義縣消防局求救，警消趕到時，男子婉拒送醫，由同行友人陪同下山。

嘉義縣消防局今天下午2時49分接獲報案，指阿里山特富野古道2.3公里處，有民眾受傷，於是派遣第三大隊阿里山分隊出動人車前往救援。

阿里山分隊先出動一組救災人員，騎機車攜帶抽吸式護木等簡易救護裝備進入古道；另一組人員搭救護車到古道入口，再攜帶籃式擔架等救護裝備，步行進入。

但是，謝姓男子表示，他僅右腳踝扭傷，不需送醫，與同行友人搭車下山即可。救護人員評估謝男意識清楚，血氧、血壓穩定，經評估無大礙後，協助謝男下山。

消防局表示，大陸冷氣團南下，嘉義地區今天氣溫下降，陰雨綿綿；雖然雨勢不大，但道路濕滑，請民眾從事戶外活動，應注意自身安全。1060114

(中央社)