王定宇拒撤簽同婚法案 教會揚言罷免
台南安定力量聯盟不滿立委王定宇拒絕撤簽婚姻平權法案，揚言發動罷免行動。王定宇表示，尊重每個人的想法，但莫淪為意識形態的反對。
台南市基督教協進會8日成立台南安定力量聯盟，總召是台灣基督長老教會台南中會議長机嘉勝，他表示，王定宇透過所屬教會牧師邀約其他牧師，商議同婚法案的社會滑波效應，但王定宇竟臨時取消會面。
机嘉勝說，若王定宇撤回支持同婚的連署，將暫緩罷免案，但因被王定宇「放鴿子」，聯盟才宣布發動罷免行動。
王定宇則否認「放鴿子」，直呼沒這回事，王定宇服務處也說，從未答應任何人或任何行程。
王定宇表示，尊重每個人的想法，也希望各界能真正瞭解婚姻平權議題，追求真實的理論，不要淪為意識形態的反對。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。