王定宇拒撤簽同婚法案 教會揚言罷免

我要評比

台南安定力量聯盟不滿立委王定宇拒絕撤簽婚姻平權法案，揚言發動罷免行動。王定宇表示，尊重每個人的想法，但莫淪為意識形態的反對。

台南市基督教協進會8日成立台南安定力量聯盟，總召是台灣基督長老教會台南中會議長机嘉勝，他表示，王定宇透過所屬教會牧師邀約其他牧師，商議同婚法案的社會滑波效應，但王定宇竟臨時取消會面。

机嘉勝說，若王定宇撤回支持同婚的連署，將暫緩罷免案，但因被王定宇「放鴿子」，聯盟才宣布發動罷免行動。

王定宇則否認「放鴿子」，直呼沒這回事，王定宇服務處也說，從未答應任何人或任何行程。

王定宇表示，尊重每個人的想法，也希望各界能真正瞭解婚姻平權議題，追求真實的理論，不要淪為意識形態的反對。1060114

(中央社)