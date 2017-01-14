SBL》貝倫？還是李恩？顏行書暫時無解

面臨球隊把洋將換成貝倫的決定，勇士總教練顏行書(左)認為還需更多時間磨合才行。(中華籃協提供)

本季用了李恩20場，到了第21場例行賽才換回上季最佳洋將貝倫，14日卻以輸球收場，富邦勇士總教練顏行書把輸球責任一肩扛下，「這是我個人能力問題，無法凝聚場上防守意識，至於貝倫狀態欠佳，這也是我預期中的結果！」

顏行書表示，自己早就知道貝倫體能不在狀態當中，因為他先前在打完日本職籃後，為了治療小腿傷勢，整整休息3周時間，況且他也剛從美國回到台灣，時差也還須調整，「所以今天讓貝倫打了快30分鐘，對他體能負荷很大。」

不過顏行書強調，球隊既然找回貝倫，就須借重他的進攻能力，不僅是球的轉移，也要做好保護禁區的工作，「貝倫可以幫助帶領年輕鋒線成長，他的經驗與成熟度沒有問題，既然球隊高層決定找他回來，就只能趕緊讓他調回應有狀態。」

不肯明講到底用李恩好？還是貝倫好？顏行書表示，接下來的9場例行賽，富邦還有時間可以調整，只是貝倫必須加快融合速度才行。

反觀14日拿下全場最高24分的達欣後衛周儀翔賽後直言，比起面對李恩，他認為面對貝倫的富邦比較好打，「因為我們本來就熟悉貝倫的習性，他還是以外線投射為主，只要努力防堵他的外線就好，不像碰上李恩，我們必須小心內線。」

達欣總教練邱大宗則把話說得比較保留，「我想貝倫與李恩打法截然不同，防守貝倫就注重外面就好，李恩就會一直打內線，幸好今天貝倫剛來而已，也跟新的團隊搭配時間不久，我們當然會比較占便宜。」

(中時電子報)