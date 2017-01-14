美艦闖南海 陸艦曾直線衝撞

美軍自由級瀕海戰鬥艦「沃斯堡」號進入南海，後方共軍護衛艦在後方緊追，一旦驅離不成，中國戰艦將採直線衝擊，撞向美艦。（圖取自大陸軍網）

在南海活動的美國海軍DDG-82拉森號導彈驅逐艦。（圖取自新浪軍事）

共軍丹東艦。（圖取自大陸軍網）

面對美軍戰艦闖入南海，共軍如何處置？選項之一是高速「直線衝擊」。據大陸官媒及軍網今天透露，解放軍南海艦隊的戰艦已經這麼做了。

陸媒今天報導，共軍南海艦隊053H1型護衛艦「丹東艦」為驅離在南海活動的美國軍艦，曾採取高速直線衝擊對方的辦法，迫使美艦離開。

報導透露，被驅離的包括美軍瀕海戰鬥艦（LCS）和「拉森艦」驅逐艦（USS Lassen (DDG-82)）；至於被共軍「直線衝擊」的LCS應為美國的自由級瀕海戰鬥艦「沃斯堡」號（USS Fort Worth，LCS-3），由於此前曾在新加坡樟宜海軍基地停靠，所以也經常闖入南海，「不排除被丹東艦驅逐的軍艦是美國海軍的沃斯堡號。」

如果共軍繼續採取這一驅離戰術，今後，距南海最近的美軍獨立級瀕海戰鬥艦「科羅納多」號（LCS-4）也可能被「直線衝擊」。該艦於去年10月抵達新加坡樟宜海軍基地，開始在「印亞太」（Indo-Asia-Pacific）地區輪換部署。

報導稱，2015年5月，丹東艦接受了「藍鯊」戰鬥任務，赴南沙巡航。巡航的第十天，艦艇接到指揮部命令：一艘某國瀕海戰鬥艦駛進我領海海域，命你艦前往偵查取證，並進行驅離。

接到任務，丹東艦立即改變航向，經過兩天的航行，在南海某海域與某國最新式瀕海戰鬥艦相遇。官兵們迅速做好了偵查和取證的準備，在艦艇上擔任喊話任務的陶金用流利的英語警告對方：我是中國海軍丹東艦，你方艦艇已經進入中國海域，請你們儘快離開!開始，某國艦艇依靠自己噸位大、航速快的優勢，在海上兜圈子。

對此，艦長羅翔根據上級命令，果斷採取直線衝擊對方的辦法，進行驅離。看到丹東艦的直線衝擊，某國軍艦發出「誤入」的信號並很快駛離。

其後，在前往永暑礁巡航時，丹東艦又接到命令：某國海軍編隊進入南海赤瓜礁附近，命你艦火速增援。丹東艦立即全速航行，很快趕到相關海域進行偵查取證，並與其他艦艇一起將該國艦艇編隊驅離相關海域。未及休整，某國海軍拉森號艦艇也駛進南海相關海域，意在挑戰中國海軍的堅守。面對侵入，丹東艦全體官兵嚴陣以待，一邊取證調查，一邊向對方喊話。看到中國海軍嚴整的形象，他們再次發出「誤入」的信號。

報導強調，在南海巡航，一系列外來艦隻的侵入，不僅沒有動搖全艦官兵們的信心，反而蕩起他們迎接挑戰的更高激情。

(中時電子報)