不再隱姓埋名 撒奇萊雅族正名10周年

隱姓埋名129年的sakizaya（撒奇萊雅族），終於在10年前獲得正名，可以正大光明舉辦祭典。（張祈攝）

撒奇萊雅族火神祭模擬135年前達固湖灣事件，高呼重現歷史不是為了復仇，而是紀念族人當年的英勇，喚回更多還沒歸名的族人。（張祈攝）

在歷史上隱姓埋名129年的sakizaya（撒奇萊雅族），為了躲過清朝人的追殺，撒奇萊雅族隱身在阿美族群中，刻意隱瞞身分及所有外顯特徵，藉由阿美族的包容得以延續了民族生命，終於在2007年1月17日，由前行政院院長蘇貞昌正式宣布撒奇萊雅族為台灣原住民族第13族。

撒奇萊雅族世居花蓮奇萊平原（今花蓮市國福社區），現有人數僅約869人，儘管正名已達10年，近130年的隱姓埋名，也讓他們付出文化嚴重流失的代價，傳統之衣飾、祭典及物品等，都已嚴重流失，僅剩語言保留還算完整。

原民會撒奇萊雅族族群委員撒韵武荖說，換回族人的路比想像中更艱辛，透過語言、民族運動先驅四處宣揚，還原歷史真相，才能在新一代族人漸漸淡忘身分時，凝聚祖靈在其內心深處呼喊的聲音。

撒奇萊雅族的子孫後裔特別在今天舉辦「撒奇萊雅族正名十周年活動」，回顧十餘年來艱辛之正名歷程，緬懷歷代正名英雄之外，並舉辦自治論壇、專題演講，推動成立長老會議及青年會議組織，鼓勵更多族人、青年加入民族事務，延續文化脈絡，推動自治概念及民族意識。

(中時)