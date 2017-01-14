台大新移民二代美少女 赴越南做百人問卷
就讀台大政治系一年級，長相甜美的陳金鈴，母親是越南外配，陳高二時父母離異，靠母親包水餃維持家計，才貌兼備的陳金鈴除了獲選2017世大運親善大使，最近更通過移民署甄選，今年寒假將前往越南進行文化交流，立志當外交官的陳金鈴，打算進行100份問卷調查，一探越南人心目中的台灣印象究竟如何？
陳金鈴回想當年，媽媽帶著她們3姊妹，為扛家計到餐廳包水餃，因收入微薄，又兼了好幾個零工，每天看她拖著疲累的身體回家，沒睡幾小時又匆匆出門，忙於應付房租、學費等等壓力，看得她相當不捨。
陳金玲當時就讀台中女中，因成績優異，每月還爭取到5000元獎學金，孝順的她當時還在校當工讀生，包午餐還能拿錢回家，藉此減輕家中負擔，去年她更一舉考上台大政治系。
她的願望是考上外交官，頗有語言天份的陳金鈴，除了國、台、英語外，她平時還跟媽媽學說越南語，此外因為阿姨嫁到日本，所以還會說簡單日文，這次2017世大運，她就被選為親善大使。
移民署日前舉辦「新住民子女培力計畫」，提供經費鼓勵新二代，利用寒暑假前往父母的故鄉，體驗不同的國情生活及文化交流，陳金鈴知道有這個活動後，以做100份問卷發想報告，今天也順利獲選。
她說問卷主題是「越南人認識台灣嗎？」等出發後，她會將已翻成越南文的題目，在母親居住的村莊中，找100人填寫，「要與越南對話，才能真正了解他們的想法，而不是只有我們自行猜測。」希望透過她的調查，能讓台越兩地走得更近，促進雙方的發展。
移民署署長何榮幸表示，此次計畫共有73組報名，經評選後共有38組通過，地點包括越南、印尼、美國等10餘國家，希望獲選者能把握機會，充份學習、體驗父母的本國文化，培養國際觀，讓新住民的力量在台發光。
(中時)
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