剩食、豬屎味變創作 盼民眾重視環保

屏東大學學生李意瑩、任妍慧將剩食製作成飾品，拍攝成系列照片「拍賣剩食」，希望喚醒觀眾食物的貴重及價值。（潘建志攝）

中華種子藝術教育發展協會邀請屏東大學科普傳播系學生與藝術家，以「環境」為主題進行創作，在屏東藝術館舉辦創作展覽。其中包括地球暖化、剩食、豬屎味等都成為創作題材，希望讓民眾更重視環境保護，不要浪費地球資源。

學生李意瑩、任妍慧都在速食店打工，發現店家、顧客丟棄食物情形非常嚴重。為了保持食物口感，店內薯條7分鐘沒賣出就要丟棄，蘋果派則是1個半小時。她們因此將剩食製作成飾品，拍攝成系列照片「拍賣剩食」，希望喚醒觀眾「食物是貴重、有價值的」。

林怡君、黃暄閔的「Global Warming Dance in Pingtung」，拍攝未來若海平面上升屏東可能淹沒消失的地方，主要在東港、林邊、佳冬沿海。照片中除了有舞者扮演動物，也以藍色代表憂愁、黑色代表歷史、紅色代表希望，讓大家重視地球暖化問題。

黃昱誠、何介銘則以屏東市常會聞到的豬屎味為題材。兩人都來自外地，第一次在屏東市聞到這股異味，詢問後大吃一驚，直呼不可思議，決定製作調查報告，希望讓民眾關心畜牧場汙染的問題。聯展在屏東藝術館展至2月6日，歡迎民眾觀賞。

(中時)