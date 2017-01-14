持菜刀搶超商 僅為一包香菸
鄭姓男子今天凌晨戴口罩、安全帽，持菜刀到便利超商，要店員給他「1包香菸」，警方據報後，過濾監視器畫面，10小時後將他逮捕歸案。
警方表示，這起罕見的「持菜刀搶超商」，卻僅為「1包香菸」的案件發生在今天凌晨3時左右，1名男子前往嘉義縣民雄鄉秀林村某連鎖超商，要店員幫他刷購機器列印的點數條碼。
但是，由於深夜至清晨時段，這家超商對顧客刷購鉅額遊戲點數有控管，經店員加以婉拒後，男子竟拿出菜刀，要店員給他1包特定品牌的香菸。
店員因心生畏懼，只好乖乖配合，交給他1包香菸。男子得手後，騎機車從容離去。
警方據報後，調閱監視器畫面，發現男子騎乘的機車，車牌以口罩覆蓋，經抽絲剝繭後，查出25歲的鄭姓男子涉有重嫌，下午在他住處查出作案用的菜刀，以及犯案所得「香菸1包」。
警方指出，鄭男有侵占前科，去年12月底，另涉及某超商侵占案；之前擔任業務員時，也涉及多起侵占案。
鄭男向警方表示，他為了跟女友過更好的日子，才會糊塗犯下多起侵占案。警方偵訊後，依恐嚇取財罪嫌將他移送法辦。1060114
(中央社)
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