廣州台協會長：台商二代「守業」更難

談起台商二代在陸經商，以及台灣年輕人到大陸創業，每天奔走於解決各式各樣台商問題的廣州市台協會長王治中，既是個「嚴師」，也是無私為台商群體付出的「大家長」。

王治中1993年起便隨家族到大陸經商，曾待過香港、上海、天津、廣州，如今房地產、酒店生意經營得有聲有色。

以一代創業台商身分，王治中看現在的二代台商，直說「只要肯學、肯努力，年輕人有什麼困難一定義不容辭幫忙，甚至可以幫他們上課、介紹資源！」但他也像個「嚴師」，提醒創業青年、台商二代，千萬不能抱著玩票心態、或是根本不做功課、賺點錢就得意忘形。

王治中語重心長說，台商二代現在要做的是「守業」，思考怎麼把父輩事業做得更好更進步，這比起老一輩的創業起步，難度恐怕更高，因為現在的市場競爭更激烈。

王治中也分享到大陸經商20多年經驗，鼓勵想到大陸創業年輕人勇敢嘗試，但是不能像無頭蒼蠅亂闖亂衝、亂跟風，一定要「做對行業」，同時要做足市場調查。

(旺報)