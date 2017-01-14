陸最高法院院長：嚴懲煽動顛覆國家罪

我要評比

中國大陸最高人民法院（中共）黨組書記、院長周強14日在北京說，要按照維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全的要求，堅決抵禦敵對勢力策動「顏色革命」企圖。

此外，他還稱要「嚴厲懲處煽動顛覆國家政權、分裂國家等危害國家安全犯罪，積極參與反間諜專項鬥爭，從嚴懲處間諜破壞活動」。

中新社報導，周強出席大陸全國高級法院院長會議時，談及今年各級法院工作的重點任務時做上述表示。

周強表示，大陸全國各級法院要「堅決抵制西方『憲政民主』、『三權分立』、『司法獨立』等錯誤思潮影響，決不能落入西方錯誤思想和司法獨立的陷阱，堅定不移走中國特色社會主義法治道路」。

周強稱，當前國際形勢空前複雜，不可預測性上升。「國內諸多矛盾疊加，各種風險集聚，不安全不穩定不和諧因素增多」。

他要求各級法院要堅決貫徹總體國家安全觀，積極參與平安中國建設；堅持依法治國和以德治國相結合，大力弘揚社會主義核心價值觀，把社會主義道德要求貫徹到司法審判。1060114

(中央社)