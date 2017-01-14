陳偉殷好威 重訓大勝吉見160公斤
陳偉殷這個月找了過去在中日龍的好友手吉見一起，來到台灣一起作自主訓練。殷仔透露因為美日訓練方式不同，重量訓練讓吉見直呼吃不消。今天兩人重訓的影片被日本媒體曝光，殷仔訓練腿部肌肉的重量高達360公斤，比吉見多了160公斤，真的好威！
吉見一起來台和陳偉殷作自主訓練，也有日本媒體隨行採訪，殷仔今天就在粉絲團上po出《グラブ速報》的報導網頁，內有兩人在重訓室的影片。
只見吉見用腳踩了200公斤的槓鈴後直喊「好重」，一旁的陳偉殷則笑到彎腰，因為等到殷仔親自「下海」，挑戰360公斤也是輕鬆愉快。接著殷仔用肩膀扛160公斤重的槓鈴，舉完還露出得意的笑，一旁的吉見則露出難以置信的表情。
(中時電子報)
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