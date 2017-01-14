陸3舉重選手遭撤金牌 陸：尊重

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國際奧委會官網13日發布消息，確認2008年北京奧運會樣本複檢中，3名中國大選手興奮劑違規成立，取消北京奧運成績，收回金牌。中國奧委會發表聲明稱，尊重國際奧委會做出的決定。

環球時報報導，這3名選手分別是劉春紅（女子69公斤級金牌）、陳燮霞（女子48公斤級金牌）、曹磊（女子75公斤級金牌）。

根據國際奧委會的公告，3名中國選手在重新檢測時都被檢出特定興奮劑。報導引述專家表示，「這些藥物禁用是運動員的常識，如果必須用藥，需要先獲得用藥豁免，否則都算違規」。

中國大陸奧委會13日發表聲明表示，3名運動員使用興奮劑的行為嚴重違背體育道德和奧林匹克精神，中國奧委會對此予以譴責。

聲明說，中國奧委會尊重國際奧委會做出的決定，並將會同有關部門對此事件展開深入調查，對於發現的違法違規行為，將依法依規予以嚴懲。1060114

(中央社)