取代築地市場新地點 測出高濃度有毒物
媒體今天報導，一家規畫將取代全球最大漁市場「築地市場」（Tsukiji Market）的新設施，在地下水檢測中發現高濃度有毒物質。此事讓這項所費不貲的搬遷計畫蒙上陰影。
法新社報導，在有毒物汙染的憂慮下，這項充滿爭議的計畫案因此延宕，也對東京主辦的2020年奧運會造成影響。
這個特大城市的新任首長、東京都知事小池百合子說，在等待這個新地點的地下水最後檢測結果出爐前，她將延後原本定於去年11月的搬遷計畫。
搬遷計畫因許多問題而受阻，包括發現承包商莫名其妙地無法填鋪新地點的地下室，新漁市地下室須用乾淨泥土填鋪，作為防堵地下汙染的緩衝帶。
日本「讀賣新聞」（Yomiuri Shimbun）和「時事通信社」（Jiji Press ）報導，最後檢測結果顯示，新地點地下水中，包括苯在內的有毒物質含量超過日本國家標準。
此前，新地點地下室也在檢測中發現高濃度的汞。
關於這個深受觀光客喜愛、具80年歷史市場的拆除計畫相關工作已進行多年，主張拆遷人士提及技術升級的必要性。
當地政府在清理上的投入高達860億日圓（約合7.5億美元）。（譯者：中央社周慧盈）1060114
(中央社)
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