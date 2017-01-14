陳美鳳曬昔泳裝照 火辣S曲線都沒變

60歲陳美鳳保養得宜，保持火辣S曲線。（圖／中時資料照）

陳美鳳翻出舊照，大秀年輕肉體。（圖／取材自陳美鳳臉書）

60歲陳美鳳出道41年仍保養得宜，被封為「台灣最美麗的歐巴桑」，形象親切脾氣好，深受許多觀眾喜愛，今（14日）她在臉書分享一張昔日泳裝辣照，大秀「年輕肉體」的S曲線外，也讓網友直呼她現在的風采也不輸當年。

農曆春節將至，陳美鳳最近開始整理家裡，意外發現過去年輕時拍的火辣照，照片中，只見她戴著頭巾、草帽，一身斑馬紋泳裝讓S曲線展露無遺，加上手插腰的拍照Pose搭配100分表情，看來性感中又不失優雅。

照片一PO出，不少網友直誇陳美鳳一樣漂亮都沒變，更有人認為現在的她多了韻味，有另一種成熟美，大讚她果然是「最水的歐巴桑」。

(中時電子報)