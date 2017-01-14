疑用機械油做包子 業者強調對人體無害
疑用機械油做包子的蔡姓業者今天出面喊冤，強調廠商提供的檢驗報告中顯示，對人體無害，且僅用在機械上。
網友爆料，疑有黑心業者用機械潤滑油做包子、饅頭。食藥署昨天會同新北市衛生局稽查，證實業者以機械用白礦油刷麵團，已命業者停產，目前正在封存產品，並啟動預防性下架。
蔡姓業者今天也出面出示3份檢驗報告喊冤，強調潤滑油對人體無害。蔡姓業者表示，廠商所提供的檢驗報告中顯示，潤滑油不含任何重金屬，SGS重金屬檢驗報告當中也是未驗出。
業者強調，做好的包子不會再塗油，是在機械上塗潤滑油避免包子粘黏。業者指出，如果產品送驗的結果是對人體無害，不排除將會對爆料者提告，如果有害則會向油品供應商求償。1060114
(中央社)
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