中壢、大溪警執行專案臨檢 逮獲犯案8人

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桃園市中壢警分局13日晚間執行專案臨檢，共查獲通緝犯3件3人、竊盜1件1人、公共危險3件3人，其中王姓男子趁中壢第一市場改建封閉期間，闖入偷剪電纜線，騎機車載運打算處理變賣時，遭中壢派出所員警查獲送辦。

另外，大溪警分局南雅派出所13日晚間執行擴大臨檢專案，在路上逮到詐欺、毒品案通緝的傅姓通緝犯，起出有安毒殘渣的吸食器。傅男跟警方說，肚餓出外覓食，不料撞見警察遭逮，訊後被依毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)