琉球籍漁船遭押逾3個月 船長獲釋無奈「台灣孤立無援」

船長蔡雲明（後）、輪機長蔡雲忠（前）被押逾3個月，今晚獲釋返抵國門。（柯宗緯攝）

船長蔡雲明哽咽說，以為差點回不了台灣，過年前可以返台與家人團聚很開心。（柯宗緯攝）

我國屏東琉球籍漁船日連財16號遭印尼海軍扣押，逾3個多月，船長蔡雲明、輪機長蔡雲忠今天獲釋，可以在過年前回家團聚，凌晨從雅加達經香港轉機回來，晚間6點27分從高雄小港國際機場返抵國門，約莫7點步出國際線入境大門，蔡雲忠無奈說，台灣在國際上孤立無援，政府愛莫能助，他靠民間友人幫忙籌錢，繳了50萬台幣罰金、船隻遭沒入，才能夠凱旋歸來。

去年10月3日，屏東琉球籍漁船被印尼海軍扣押。今早民進黨立委莊瑞雄臉書PO文指出，偕同外交部持續奔走下，終於傳來好消息，漁船船長蔡雲明，輪機長蔡雲忠被控制逾3個月，今天凌晨搭乘華航班機離開雅加達途經香港轉機，預定晚間安全抵達高雄小港機場。

兩人搭乘華航CI948下午4點35分從香港出發的飛機，預計下午6點整抵達高雄，但班級延遲至6點27分抵達，親友開車前來接機，輪機長蔡雲忠雙手捧著家鄉神明萬將千歲返台，這尊神座是原本安座在船上，感念神明保佑他們平安歸來。

他說，返台心情有些傷悲，原本一度以為再也回不來了，但如今可以返台與家人過年團聚，還是很開心，第一件事情就是趕快回到東港一家團聚。

談及這段時間心情，蔡雲明哽咽說，剛開始被控制相當痛苦，但日子還是得過，當地也有台灣人關懷、探視。

他說，這3個月來，與弟弟蔡雲忠被軟禁在船上，但可以上岸在軍港範圍內活動，也有上當地市集買菜。他也買了電話卡與家人通聯，設法找親友協助籌錢，最後才能順利獲釋。

外傳他繳了200萬台幣罰金才獲釋，他低調直說，差不多50萬啦，最想感謝的人是「朋友」，但不願透露名字。他倒是感慨說，印尼幾乎不甩台灣，這段期間外交部、漁業署等官員雖有努力斡旋設法救援，但力有未逮。

現在船遭查扣，損失數百萬元，還會不會跑船？他無奈說，畢竟沒有一技之長，還是會啦。

這艘漁船日連財16號當時從小琉球出港行經東經127度40分、北緯5度45分的印菲重疊海域時，由於船上擁有漁貨，因而被印尼海軍以侵入海域捕魚罪名，強行扣押至印尼北蘇拉威西省的比棟港監控留置。

不過，對於印尼判決，蔡雲明還是很不服，但他說越辯只會越不利，他重申船上漁獲不是在印尼海域所捕獲，但法官不願採信，一味聽取印尼海軍說法。

(中時)