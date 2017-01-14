年金改革國是會議 陳副總統盼理性溝通

副總統陳建仁今天表示，年金改革國是會議將在下週末展開，希望大家繼續以理性溝通取代街頭抗爭，以具體改革主張取代謾罵指責，以包容尊重取代喧鬧衝突。

國家年金改革委員會晚間發布新聞稿，今天在台東舉行東區分區會議，如同前3場分區會議一樣，年金改革監督聯盟發動抗爭，約有750位群眾在毛毛細雨中呼口號抗議，情況尚稱平和，並無明顯阻撓出席者入場的情況發生。

陳副總統是國家年金改革委員會召集人，他表示，今天的分區會議所有應邀出席者，能順利進入會場登記發言，發言者也能順利上台發言不受干擾，謝謝抗議群眾的理性冷靜，也謝謝出席會議者都能尊重發言者的權利，也感謝現場維持秩序的警察同仁，不辭辛勞，維護會議順利召開。

年金改革國是會議全國大會將在1月21至22日舉辦，副總統說，希望大家繼續以理性溝通取代街頭抗爭，以具體改革主張取代謾罵指責，以包容尊重取代喧鬧衝突。

年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億表示，當年勞工保險年金化修法時將年資給付率調高，卻未能相對應提高保費費率，以及其他條件，例如，平均投保薪資採計期間、延後退休年齡的速度等，導致勞保基金財務缺口快速累增，實在很難單靠政府撥補就能填補日益擴大的財務缺口。這次年金改革備選方案已擬將政府負最終支付責任入法，優先撥補勞保年金化之前的財務缺口。

今天的東區座談受邀政黨除了國民黨、社民黨缺席之外，其餘政黨均派員出席發表意見。

民進黨的年輕代表對於網路上流傳太多錯誤的資訊，年金改革辦公室未能即時主動澄清頗為失望。年金改革辦公室強調每一個網路流言均已立即澄清，只是信者恆信，不信者仍然採用錯誤資訊陳述，令人遺憾。銓敘部也提醒公教人員不宜用錯誤資訊流傳，並公開發言表達。

至於全國公務人員協會理事長李來希會中發言，質疑年金改革是亂改，讓大家睡不著，違反禮運大同篇老有所終的理想，同時質疑年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億說公教人員繳得少少，領得飽飽。

林萬億透過新聞稿回應，表示這句話是引述年輕公教人員組成的「公革力」的說法，「公革力」表達的是年輕世代公教人員的相對剝奪感。1060114

(中央社)