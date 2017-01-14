劉德立參訪巴拿馬國際海事大學

駐巴拿馬大使劉德立13日赴巴國國際海事大學參訪，校長Aladar Rodriguez偕該校多位主管接待，並向劉德立簡介該校校務發展。

Rodriguez表示，他個人於1996至2002年間在長榮集團服務，並造訪臺灣基隆與高雄等地。返巴國後從事教職，與長榮立青海運公司及長榮箇郎貨櫃碼頭公司關係密切。

Rodriguez並稱，盼該校能與國際接軌，與國際各海事大學簽訂姐妹校協議，促進學術交流互動。另稱該校設有語言中心提供專業英語教學課程，盼在駐館協助下也能開設華語課程。劉德立表示將在能力範圍內盡力協助。

巴拿馬國立海事大學於2005年成立，設有航海科學、海運、海洋科學及國際船運工程等4個學院、開設海事技術專班、語文中心並提供虛擬航運操作及輪機控制實習平台，是巴國專設為培訓海事專業從業人員之最高學府。該校委員會主席及副主席分別為巴國教育部長Marcela Paredes及海事局長Jorge Barakat，足可見該校在巴國航運教學領域之重要性。1060114

(中央社)