川普顧問白邦瑞：若讓美再次偉大 這條路通往北京

美國哈德遜研究中心中國戰略研究中心主任白邦瑞14日在大陸參加盤古智庫舉辦的論壇時表示，如果想讓美國再一次偉大，這條路通往北京。他強調，中美間應減少分歧，我們希望建立真正友好開放透明高層的定期對話機制。

大陸新京報報導，白邦瑞1970年代開始學中文並長期從事中國軍事問題研究，他是美國國防部顧問，他在川普團隊中擔任中國事務顧問。

白邦瑞表示，川普曾在著作中談及中國問題，他認為中國人是世界上經驗最豐富的談判者，因此你不要和中國人談判，因為你肯定要失敗。只有一個辦法，那就是讓中國政府覺得你是不可預測的人。

外界普遍擔憂川普會對中國發起貿易戰，特別是他表示要對中國提高45%關稅。白邦瑞表示，美國貿易代表發表報告稱自從中國加入WTO後，美國發起最多針對中國的訴訟，川普是要增多還是減少這些訴訟，值得觀察。

白邦瑞認為，川普不想要全面對抗，要減少中美間分歧。商界希望中美緊密合作，特別在民用技術和新技術合作上，共同提高生產力。

無論是發言還是回答問題，白邦瑞還多次強調，「如果想讓美國再一次偉大，這條路通往北京」這句話，「我們真正希望建立真正友好開放透明高層的定期對話機制，像第一次見面時，我們可以真正敞開心扉，一邊可以告訴對方我們需要什麼，我們大家一起做什麼，這是我們需要的。」

(旺報)