女王水稀美里半截水手服露纖腰 火熱現身

水稀美里大膽的作風吸引許多粉絲關注。（圖／又水整合提供）

在日本剛出道一年多的AV女優水稀美里第一次的海外行程就獻給台灣，有粉絲為了給水稀一個大大歡迎，甚至昨晚就等候在機場。下午2點在士林噪咖咖啡廳舉辦粉絲見面會，現場吸引數十位粉絲聚集，水稀以一套半截式的清涼水手服亮相，露出自己最引以為傲的腰間曲線，讓現場閃光燈閃個不停，場內火熱氣氛與外頭的寒冷剛好形成對比。

以作風大膽豪放帶點狂野特質的水稀，在粉絲圈獲得女王封號，她表示自己也偏好進攻型的角色，但現場粉絲好奇水稀喜歡的男性類型，她說私下喜歡較為年長成熟、可以給自己依靠感的男人。水稀在現場還應景寫春聯，選擇寫下「素」字：「寫這個字的意義是希望自己很真實的一面可以被大家看見。」希望用真誠打動大家。明天還有5場攝影會，更多活動詳情請參考Adult Kingdom臉書粉絲頁。

(中時)