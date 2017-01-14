黃之鋒低調抵台 未遇抗議群眾

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黃之鋒(中)晚間低調抵台，受邀參加某智庫座談會。(范揚光攝)

香港社運人士黃之鋒上周入境時在桃園機場遭抗議民眾滋擾，晚間黃之鋒再度受邀來台；有鑑於上回經驗此次警方不敢大意，雖然機場未見任何可疑抗議民眾，警方依舊貼身保護並監控現場，直到黃之鋒安全上車離去後才鬆了一口氣。

黃之鋒表示，此行來台是受國內某智庫邀請座談，並交流民主運動經驗；至於細節黃之鋒低調不願回答。

由於機場並未出現任何「接機」民眾或是團體，黃之鋒在警方護送下順利搭車離開機場。

(中時)