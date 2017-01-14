氣溫急凍 樟湖國中小單車走讀
樟湖國中小校長陳清圳帶領學生爬山、騎單車很少不遇到下雨，今天帶領近200名師生與家長展開6天單車壯遊，不只下雨而且氣溫急凍，與此行主題「堅毅」很呼應，出發前陳清圳與學生一同互勉「在山海之間騎乘，面對反省自己」。
陳清圳擔任校長的樟湖國中小與華南國小戶外教學活動，很難遇到天公作美，陳有「雨神」稱號，他鼓勵學生「風雨要讓我們的旅程更加豐富」、「潮濕也是一種體驗」。
樟湖國中小實施山林教育，在上學期結束前舉行單車走讀，激發學生學習動機，今年主題是「堅毅」。
校方每年籌措單車壯遊經費頭疼，今年陳清圳未雨綢繆向元大文教基金會提案，獲得30萬元補助，師生將花6天時間從古坑鄉騎到墾丁，全程400多公里。
今年入冬第一波寒流今天報到加上下雨，五到九年級學生及老師家長近200人昨天在「淒風苦雨」中出發前，陳清圳要大夥閉上眼睛沉澱。
「70公里長的山路會讓你哭出來！」陳清圳一開口就說，像壽卡一樣的長坡，今年至少有3次；去年險降坡摔了10幾輛車，今年至少有4、5個；5到7級的側風，以25公里時速能使人摔進水溝。
陳清圳鼓勵學生們，在山海騎乘之間最適合反省自己，內心是否真誠、堅毅，不足的要一一克服，許一個6天後的自己是甚麼模樣的願望，「今天我看到大家是渙散的眼神」，希望最後一天每個人都是堅毅、自信。
他強調，態度是最重要的，每一步都要負起責任、散發熱情，需要精進的不只騎乘技術，與人相處也要越來越成熟。
(中時)
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