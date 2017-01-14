雲林縣崙背鄉細懸浮微粒全國最高 原因有五
雲林縣崙背鄉細懸浮微粒濃度排名全國第一，雲林縣環保局表示，雖然排名還是偏高，但102年來濃度已逐年下降，只是不是很快，崙背鄉的汙染源不是單一來源，兩年來研究推敲出應有5個來源。
空氣噪音管理科長廖崇圜指出，崙背鄉細懸浮微粒PM2.5濃度高，主因是地理特性，一它緊鄰麥寮鄉，海陸風可能吹來六輕的空汙；二、通過該地到六輕上班的機車、汽車流量大，產生極大硫氧化物與氮氧化物。
三是崙背鄉的畜牧業興盛，牲畜產生的氮濃度高，結合其他汙染物成為衍生性細懸浮微粒；四是境外（大陸）、縣外（北部縣市）移入的空汙；五是濁水溪揚塵，不過近年在積極整治下，粗懸浮微粒已漸少很多。
廖崇圜強調，崙背鄉的紫爆空汙不是單一汙染源，經過多面向改善，雖還是細懸浮微粒濃度仍偏高，但濃度已從102年一路下降，102年平均34.5毫克、103年31.5毫克、104年31.1毫克、105年29.5毫克。
廖崇圜坦言，同樣都進行治理，但崙背鄉細懸浮微粒濃度改善狀況，不如斗六市那麼明顯，斗六從104年29.5毫克，105年就降為26.7毫克，一年減少8%。
(中時)
關鍵字：崙背鄉
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。