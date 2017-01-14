雲林縣崙背鄉細懸浮微粒全國最高 原因有五

我要評比

崙背鄉去年細懸浮微粒濃度排名全國最高，天空經常是灰色。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉細懸浮微粒濃度排名全國第一，雲林縣環保局表示，雖然排名還是偏高，但102年來濃度已逐年下降，只是不是很快，崙背鄉的汙染源不是單一來源，兩年來研究推敲出應有5個來源。

空氣噪音管理科長廖崇圜指出，崙背鄉細懸浮微粒PM2.5濃度高，主因是地理特性，一它緊鄰麥寮鄉，海陸風可能吹來六輕的空汙；二、通過該地到六輕上班的機車、汽車流量大，產生極大硫氧化物與氮氧化物。

三是崙背鄉的畜牧業興盛，牲畜產生的氮濃度高，結合其他汙染物成為衍生性細懸浮微粒；四是境外（大陸）、縣外（北部縣市）移入的空汙；五是濁水溪揚塵，不過近年在積極整治下，粗懸浮微粒已漸少很多。

廖崇圜強調，崙背鄉的紫爆空汙不是單一汙染源，經過多面向改善，雖還是細懸浮微粒濃度仍偏高，但濃度已從102年一路下降，102年平均34.5毫克、103年31.5毫克、104年31.1毫克、105年29.5毫克。

廖崇圜坦言，同樣都進行治理，但崙背鄉細懸浮微粒濃度改善狀況，不如斗六市那麼明顯，斗六從104年29.5毫克，105年就降為26.7毫克，一年減少8%。

(中時)