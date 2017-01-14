王家梁帥賣年貨 郭彥甫臉皮薄吞敗
新戲「讓愛飛揚」今天前進台北年貨大街宣傳，演員王家梁、郭彥甫等人分隊比賽叫賣年貨，由王家梁隊勝出，郭彥甫自認輸在臉皮薄，王家梁笑稱致勝全靠帥氣外表。
中天、中視新戲「讓愛飛揚」演員王家梁、郭彥甫、楊晴、寇家瑞、陳敬宣、楊鎮下午在年貨大街掃街宣傳，發放新台幣1元紅包，店家熱情遞試吃「餵食」演員，民眾爭相拍照，炒熱年貨大街氣氛，擠得水泄不通。
一行人前往台北霞海城隍廟拜拜，祈求戲劇收視大紅，祝民眾雞年行大運，王家梁說，「天氣雖然冷，但民眾讓我們感受到滿滿熱情」。
現場分兩隊PK叫賣堅果，郭彥甫賽前放話有賣年貨打工經驗、贏面大，最後卻輸掉比賽，與隊友寇家瑞、陳敬宣乖乖受罰，頂著低溫大嗑冰棒。
郭彥甫自認輸在不太會叫賣，別看他平常話好像很多，但要推銷就是不太好意思，「跟王家梁比起來我臉皮稍微薄一點」；王家梁笑稱是靠他與楊鎮帥氣外表，加上楊晴美貌，才得以致勝。
農曆年後要拍廣告的楊晴，打算利用過年7天魔鬼訓練，瘋狂運動、晚餐戒吃澱粉，現在擔心除夕圍爐該怎麼辦？寇家瑞想利用年假充電上課，沒特別安排旅行，基本上都待在台北，「可能初二或初三之後會帶女友回家吃飯」。1060114
(中央社)
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