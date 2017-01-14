年金改革 勞動部：未降勞保所得替代率

勞動部今天澄清，這次年金改革版本並沒有提案要降低勞工保險所得替代率，也沒有額外要再延長勞工請領年齡。

國家年金改革委員會晚間發布新聞稿，今天在台東舉行東區分區會議，如同前3場分區會議一樣，年金改革監督聯盟發動抗爭，約有750位群眾在毛毛細雨中呼口號抗議，情況尚稱平和，並無明顯阻撓出席者入場的情況發生。

勞工團體代表以為勞工保險改革要將退休年齡從60歲延後到65歲。無一定雇主者沒有勞退金，建議放寬讓其自願加入提撥6%，領取新制退休金。

勞動部則解釋，勞工是以在職時的每月薪資繳交保險費，但是在領取年金時卻以最高的平均5年投保薪資計算，就會出現繳少領多的現象，基金財務缺口就會越來越大。這與軍公教保險與退休金的情形類似。所以延長平均薪資採計期間才是公平合理的，也就是繳多少領多少。

勞動部也澄清，這次年金改革版本並沒有提案要降低勞工保險所得替代率，也沒有額外要再延長勞工請領年齡。

全教總代表表達改革後的基金應另立，避免新舊基金混雜。同時，如果採取補繳填補基金財務缺口，應該與公教人員協商補繳多少，且採取補繳就不可再降低給付；中小學教師退休年齡55歲是家長較能接受的，應採漸進從現行75制調整到85制。不宜調高到65歲。擔任學校校護的婦女代表主張校護應該比照學校教師退休。教育部回應教師退休年齡適度延後是人民期待，將高教與中小學分離設計，且有漸進設計，請教師放心。

在地的阿美中會鶴岡教會代表指出，台灣的年金制度非常不公平，反看原住民部落的老人連最起碼老年生活保障都沒有。年金改革一定要考慮沒有年金的弱勢者，然而受到很好保障的人，卻要求維持既定的不合理制度，令其不解。

公務人員代表指出，應該要發展經濟，重生產，不能未發展經濟就來強調分配。所以要把主張社會主義分配的學者林萬億換掉，換上一位經濟學家，才能讓國家長治久安。

年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億則強調，把林萬億換掉，年金制度就可以不必改革嗎？

消防人員強調其工作為危險勞動，應該維持現行退休年齡，不應該延後、退休金不打折。他也強調要先改革高官的退休金，不能改革民國84年以前領取一次退休金存入台銀領取18%優惠存款者，因為那是政府的信賴保證承諾。

林萬億強調，警消列為危勞職務，社會早有共識，年金改革辦公室提供的改革備選方案中也是遵循此一原則。至於，以前政務官因併計事務人員年資所領取的超高年金，此次已列為優先改革的對象，並無肥大官瘦小吏。1060114

(中央社)