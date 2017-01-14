羅智強臉書《台北－開播》 明邀郝龍斌對談

羅智強15日上午10時將與郝龍斌對談並在臉書直播。(翻攝自羅智強臉書)

總統府前秘書長羅智強14日晚間表示，要在他的在臉書開闢一個《台北－開播》的直播節目，將陸續邀來賓以專業的施政經驗，幫大家診斷台北、診斷台灣，15日早上10點將邀請前台北市長郝龍斌對談，他和郝龍斌也會在台北花博公園騎U-bike進場。

羅智強表示，除了直播以外，中間也會開放大家提問，他會準備一些與台北市有關的問題請郝龍斌回答。

羅智強表示，他的臉書粉絲頁人數將破35萬，因此他啟動《國民黨內公共電視》計畫，推出新節目《台北－開播》，以專訪方式，邀請來賓從台北市政、國家大政深入分析。希望與大家一起思考，台北這2年失去了什麼？台灣這一年迷失了什麼，「如何把台北與台灣建設發展的道路找回來」。

(旺報)