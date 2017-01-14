SBL》閻家驊怒了！痛批賀夫詐傷演技爛

賀夫的故意裝傷行為，讓台啤總教練閻家驊相當憤怒。(中華籃協提供)

台啤與裕隆14日打到最後5分15秒，裕隆洋將賀夫突然倒地大叫，看來似乎右踝扭傷了，沒想到不到5秒鐘，他隨即像沒事一樣站起打完球賽，台啤總教練閻家驊賽後痛批賀夫詐傷，「會打球的就知道，賀夫演得一點也不像！」

閻家驊不滿表示，不是他說而已，會打球的人應該都看得出來，賀夫只是在裝作受傷，「哪像我們的蔣淯安，只是小扭一下，就要休息快兩個月才能復出，我只能說賀夫真的是老江湖，我還以為他真的掛了。」

「賀夫這種詐傷行為，應該可以吹他違反運動道德犯規吧，只是比起看他受傷，我還比較開心看到達欣洋將布拉受傷，」閻家驊說，「假如賀夫真的受傷，搞不好裕隆會找來歐布萊恩、塞勒或奈維爾回來，那也說不定。」

聽到閻家驊如此激動的發言，14日以76比73險勝台啤的裕隆執行教練魏永泰回應，其實賀夫腳踝一直有傷，先前在板橋體育館，也確實扭傷了，只是賀夫會打類固醇與PRP(富血小板血漿注射)，硬撐著繼續打完這季。

「賀夫是個職業球員，他知道自己必須撐下去，對這點我很感動，」魏永泰說，「今天當看到賀夫受傷倒下，我沒被嚇到，因為我們還有李德威可以上，我更沒打算換洋將，你沒看到換洋將的球隊都輸了嗎？我不會換賀夫的。」

賀夫自己則是大聲喊冤，強調當時大叫，真的是因為很痛，才用大叫宣洩出來，「那時候我踩到別人的腳，腳踝真的很痛，但我必須馬上站起來打完比賽，因為這場比賽勝利很重要，也是農曆新年假期前的最後1戰。」

裕隆靠著這周兩戰全勝，目前14勝8敗暫居第2，賀夫說：「之前的單周比賽，我們常常輸1場、贏1場，但我周二就跟教練團保證，這周我們會全勝，畢竟快要過農曆新年了，我們可用更篤定的心情放假。」

(中時電子報)