統一獅「萊辦桌」 開賣半小時售9成
2017年統一獅有你真好同樂會，延續去年「LIONSRUN萊路跑」活動樂趣，今年行銷活動再進化，預計在2/11元宵佳節，特別舉辦「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，將安排統一獅選手與球迷同桌一起「呷辦桌」，每桌都會安排選手一位與球迷同樂用餐。
昨日活動預告推出，獲得球迷好評及肯定，不少網友表示：「獅隊這次活動太有創意！」，甚至還有球迷揪團同桌一起參加。今晚18：00統一獅官方網站購物商城，開放球迷網路報名，限量423組名額，開賣半小時內，球迷搶先訂購熱絡，目前銷售已達九成，剩餘名額約40組，想要把握難得機會，跟統一獅選手一起「呷辦桌」，立即前往統一獅官網報名。報名網址：http://www.uni-lions.com.tw/product.aspx?pid=1372
統一獅球團表示：「看到球迷踴躍熱情參與，這是一件很棒事情，但接下來更重要的是在活動設計規劃，要更完善和貼心，讓用行動支持的球迷能夠物超所值，開心享受一年一度同樂會。」
「萊辦桌LIONS BANDOH」活動就像是獅子大家庭的聚會，屆時期待選手用最歡樂表演，帶給球迷最棒元宵佳節。另外，本次活動報名，採用ibon系統繳費者，請務必在三天內至統一超商完成繳費作業，若逾時未完成繳費，將可能訂單會被系統自動取消，請完成報名球迷者，務必在三日內完成繳費作業。
(中時電子報)
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