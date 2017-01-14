日連財16號船長返國 繳50萬罰金船充公

屏東琉球籍漁船「日連財16號」去年10月12日在印尼、菲律賓重疊海域遭印尼海軍扣押至今，船長蔡雲明、輪機長蔡雲忠今天搭機返台。蔡雲明透露罰金約新台幣50萬元、漁船被充公。

談到被扣押3個月的驚魂，蔡雲明笑說，還是會繼續跑船，否則沒有其它的技能。

日連財16號是在2016年10月3日自小琉球出港，12日行經東經127度40分、北緯5度45分的印尼、菲律賓重疊海域時，遭印尼海軍攔下，並以侵入海域捕魚為由，被扣押在印尼監控。

兩兄弟搭機從馬來西亞轉香港，晚上從小港進場返台，蔡雲忠一路上抱著供奉在船上的萬將千歲，蔡雲明說這是船上長久以來供奉的神明，能夠平安返來，當然要把神明也帶回來。

被扣押3個月返台，兩兄弟的心情顯得輕鬆了許多，蔡雲明說「台灣卡民主」。

他說，被扣期間都住在船上，行動還算自由，食物多靠進港的漁船給些漁貨，再買些青菜，所幸有很多人關心幫忙，當地的台灣人來探視，讓他們比較安心。

政府協助交涉方面，蔡雲明表達「比較無力」、「印尼不信台灣」，不過他仍感謝外交部和漁業署的協助。

他說，即使打官司也贏不了他們，請律師只會花更多的錢而已，畢竟無力辯解，因為他們有一條法律是漁船不能經過該海域。

人平安返家，蔡雲明透露損失的金額是罰款大約50萬元，及價值數百萬元的漁船被充公。1060114

(中央社)