潘基文：有機會將參加燭光集會 促朴槿惠下台

我要評比

前聯合國前秘書長潘基文14日在家鄉南韓忠清北道被記者問到，「是否有計畫參加燭光集會，傾聽國民聲音？」，他表示：「看機會，有機會的話會參加。」

韓聯社14日當天報導，潘基文表示，有機會將參加敦促朴槿惠下台的燭光集會。被問到是否向朴槿惠打回國問候電話時稱「打算通話」，同時表示正和青瓦台方面協調日程。

針對南韓總統大選候選人兼共同民主黨前黨魁文在寅日前公開批評他「將實現政治更迭，而不是政權更迭」，潘基文回應，不想對文的話一一回應，委婉透露出不快。

(旺報)