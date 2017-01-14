潘基文：有機會將參加燭光集會 促朴槿惠下台
前聯合國前秘書長潘基文14日在家鄉南韓忠清北道被記者問到，「是否有計畫參加燭光集會，傾聽國民聲音？」，他表示：「看機會，有機會的話會參加。」
韓聯社14日當天報導，潘基文表示，有機會將參加敦促朴槿惠下台的燭光集會。被問到是否向朴槿惠打回國問候電話時稱「打算通話」，同時表示正和青瓦台方面協調日程。
針對南韓總統大選候選人兼共同民主黨前黨魁文在寅日前公開批評他「將實現政治更迭，而不是政權更迭」，潘基文回應，不想對文的話一一回應，委婉透露出不快。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。